Раненых при атаке БПЛА детей из Раменского доставили в центр им. Рошаля
Минздрав МО: пострадавшие при атаке БПЛА дети продолжают лечение в центре Рошаля
Фото: [Минздрав Московской области]
Двое подростков, пострадавших в результате атаки в Раменском округе, были доставлены в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Оба ребенка получили травмы головы. Кроме того, у девочки диагностировали перелом ключицы, а также повреждения плеча и кисти.
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Сразу после произошедшего пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в Подольской детской больнице. После стабилизации состояния подростков перевели в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Дальнейшее лечение дети продолжат под наблюдением специалистов центра.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион медицинская помощь потребовалась 20 жителям, включая детей.