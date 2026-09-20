Раненых при атаке БПЛА детей из Раменского доставили в центр им. Рошаля

Двое подростков, пострадавших в результате атаки в Раменском округе, были доставлены в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оба ребенка получили травмы головы. Кроме того, у девочки диагностировали перелом ключицы, а также повреждения плеча и кисти.

Фото: [ Министерство здравоохранения Московской области ]

Сразу после произошедшего пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в Подольской детской больнице. После стабилизации состояния подростков перевели в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Дальнейшее лечение дети продолжат под наблюдением специалистов центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион медицинская помощь потребовалась 20 жителям, включая детей.