Сахар без тормозов: врач назвал риски при употреблении натурального сока натощак

Многие уверены, что стакан свежевыжатого сока с утра — это идеальный старт дня. Однако у такой привычки есть подводные камни. О них рассказал «Газете.Ru» Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук.

Сам напиток не опасен: у здорового человека он не разрушит поджелудочную и не вызовет панкреатит. Вопрос в том, как и когда его пить. Ежедневный фреш на голодный желудок — сомнительное решение, особенно при нарушениях обмена веществ или болезнях ЖКТ.

Причина кроется в составе. В соке почти нет клетчатки, зато хватает природных сахаров. Они всасываются стремительно, глюкоза в крови взлетает, и поджелудочная вынуждена срочно вырабатывать инсулин. Для здорового организма это штатная ситуация. Но при преддиабете, диабете, хроническом панкреатите или ожирении подобная встряска нежелательна.

Что важно учитывать, выбирая сок:

Виноградный, яблочный, манговый — лидеры по сладости, сильнее всего поднимают сахар.

Цитрусовые — кислые, могут вызвать дискомфорт при гастрите и повышенной кислотности.

Овощные — сахара меньше, но овощи они не заменят: клетчатка теряется при отжиме.

Отдельная категория — люди, которым фреш натощак противопоказан. Врач перечислил: хронический панкреатит, сахарный диабет, инсулинорезистентность, а также обострения болезней желудка и кишечника.

Отказываться от любимого напитка при этом не нужно — достаточно перенести его на другое время. Оптимально пить сок во время завтрака или сразу после. Тогда вместе с ним в организм попадают белки, жиры и клетчатка, сахара всасываются медленнее, а нагрузка на поджелудочную падает.

Порция — около 150–200 мл. И главное: сок не должен вытеснять фрукты. Целое яблоко или апельсин дают клетчатку, дольше насыщают и обеспечивают плавный рост сахара. Так что фрукт остается более выгодным выбором, а фреш — просто дополнением к рациону, а не обязательным пунктом правильного завтрака.