Активность на пике: подведены полуденные итоги явки на УИК в Подмосковье

Жители Подмосковья демонстрируют высокую избирательную активность на выборах: к полдню общий показатель явки в регионе превысил 42%.

Региональная избирательная комиссия обнародовала свежую статистику голосования в Московской области. По данным Мособлизбиркома на 12:00, свой выбор уже сделали 42,04% зарегистрированных избирателей.

Главным драйвером электоральной активности предсказуемо стал цифровой формат. Жители региона, заранее подавшие заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проявили максимальную дисциплинированность: в Сети проголосовали уже 86,59% от общего числа «онлайн-избирателей».

Классический подход к выражению гражданской позиции также удерживает уверенные позиции. На традиционных избирательных участках Подмосковья к полуденному рубежу зафиксирована явка на уровне 36,03%. Голосование в регионе продолжается в штатном режиме.

Тем временем два региона России уже завершили выборы: там начали подсчет голосов избирателей.