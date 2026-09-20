Голосование на выборах завершилось в двух регионах России

Камчатка и Чукотка стали первыми регионами страны, где завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов. Участки закрылись, комиссии вскрыли урны и начали подсчет бюллетеней.

Чукотка к моменту закрытия участков подошла с явкой 57,78%. На Камчатке к 18:00 по местному времени свой выбор сделали 46,77% избирателей.

Тем временем в Коми зафиксирован инцидент: после завершения голосования один из участков пытались поджечь. Огонь удалось потушить быстро, а поджигателя задержали. Глава ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала случившееся как целенаправленный поджог. Она также осудила ВСУ за атаки на людей в дни проведения выборов.