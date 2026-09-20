Призер чемпионата мира по рукопашному бою Петрухин впервые посетил ЦОН в Подмосковье

Фото: [ пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026" (18-20 сентября 2026 года) ]

Призер чемпионата мира по рукопашному бою и финалист конкурса «Лидеры России» Евгений Петрухи впервые посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН). Ему провели экскурсию и объяснили технологию контроля за ходом голосования.

Петрухин отметил, что сейчас можно присоединиться практически к любому участковому избирательному комиссии в формате онлайн. Это позволяет наблюдать за процессом голосования на местах.

«Право голосовать — это конституционное право человека, и оно охраняется настолько сильно. Я уверен, что выборы пройдут прозрачно, честно, потому что я своими глазами за этим наблюдаю», — отметил он.

По его словам, это право охраняется очень сильно. Петрухин выразил уверенность, что выборы пройдут прозрачно и честно, отметив, что наблюдает за процессом своими глазами.

Ранее ректор МГИМО и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов оценил проведение выборов в регионе.