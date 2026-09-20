Десятки канадцев массово захотели переехать в Россию

Десятки граждан Канады получили визы на переезд в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, канадцы регулярно подают запросы в консульские учреждения, потому что разделяют традиционные духовно-нравственные ценности России.

Для иностранцев, желающих переехать в Россию, предусмотрен отдельный визовый механизм, утвержденный указом президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки». По словам посла, в рамках этой программы счет виз идет на десятки.

В августе 2024 года Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно документу, Россия помогает иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Иностранцам, подпадающим под условия указа, могут выдать разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством квоты и без необходимости предоставлять документы о владении русским языком, знании истории и основ законодательства страны.

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