Губернатор Воробьев поможет с восстановлением дома пострадавшей от атаки БПЛА председателя УИК

При падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом: выбило окна и двери, осколками женщине повредило ноги.

«До утра они укрывались в коридоре, подальше от окон. Самое главное — все живы, угрозы жизни Натальи Сергеевны нет», — сообщил Воробьев.

Многодетная мать вместе с детьми до шести утра укрывалась в коридоре, где нет окон. Несмотря на полученные травмы, она вышла на участок, провела открытие и продолжила работу в штатном режиме. Санайкина работает в избирательной системе более 15 лет.

«С восстановлением дома мы обязательно поможем — все повреждения зафиксируем, необходимый ремонт организуем», — заявил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 жителям.