Губернатор Воробьев поможет с восстановлением дома пострадавшей от атаки БПЛА председателя УИК
Воробьев: при атаке БПЛА в Ленинском округе пострадала председатель УИК
Фото: [пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева]
В Ленинском округе Подмосковья при атаке беспилотников пострадала председатель участковой избирательной комиссии (УИК) №1283 Наталья Санайкина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
При падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом: выбило окна и двери, осколками женщине повредило ноги.
«До утра они укрывались в коридоре, подальше от окон. Самое главное — все живы, угрозы жизни Натальи Сергеевны нет», — сообщил Воробьев.
Многодетная мать вместе с детьми до шести утра укрывалась в коридоре, где нет окон. Несмотря на полученные травмы, она вышла на участок, провела открытие и продолжила работу в штатном режиме. Санайкина работает в избирательной системе более 15 лет.
«С восстановлением дома мы обязательно поможем — все повреждения зафиксируем, необходимый ремонт организуем», — заявил губернатор.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 жителям.