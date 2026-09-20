Врач перечислила виды рыбы с высоким содержанием омега-3

Лосось считается одним из наиболее ценных вариантов рыбы для регулярного рациона благодаря сочетанию белка, витаминов и жирных кислот. Однако ограничиваться только им не стоит, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух «Ленте.ру» .

По словам специалиста, выделить один вид рыбы как безусловно самый полезный нельзя: разные сорта отличаются набором питательных веществ. При этом лосось входит в число наиболее ценных благодаря содержанию сразу нескольких важных компонентов.

В первую очередь речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах омега-3 — EPA и DHA. Также в составе лосося есть легкоусвояемый белок, витамины D и B12 и селен. Еще одним преимуществом врач назвала сравнительно небольшое количество ртути, которое накапливается в этой рыбе.

Омега-3 особенно важны для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Основным источником EPA и DHA в питании остается жирная морская рыба. Помимо лосося, к таким продуктам относятся сельдь, сардины и скумбрия.

По питательному составу сельдь и сардины также способны составить конкуренцию лососю. В них содержатся белок и омега-3 жирные кислоты. У сардин есть и дополнительное преимущество: мелкие кости обычно употребляют в пищу вместе с рыбой, поэтому продукт становится источником кальция.

Врач также рекомендовала обратить внимание на атлантическую скумбрию. Таким образом, рацион можно разнообразить несколькими видами жирной рыбы, не ограничиваясь одним продуктом.