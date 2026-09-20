Сыпь от слез и душа: у москвички нашли одну из самых редких аллергий в мире

Молодая жительница Москвы страдает от редчайшей аллергии в мире: аквагенной крапивницы. О необычном диагнозе сообщает Life со ссылкой на Shot.

О странной реакции кожи родители девушки заметили еще в раннем детстве — после купания у ребенка появлялись раздражения. Обследование показало редкую форму крапивницы: волдыри и покраснения возникают при любом контакте с водой, независимо от источника и температуры. Реакцию провоцируют даже пот и слезы.

По данным публикации, в мире официально зафиксировано всего около 100 случаев этого заболевания. Сама девушка признается, что вынуждена постоянно бороться с высыпаниями и другими последствиями диагноза.

Вероятно, романтические прогулки под дождем москвичке не светят. Впрочем, современные методы медицины позволяют добиться стойкой ремиссии и возвращают человеку возможность комфортно принимать душ и умываться. Однако полностью вылечить болезнь невозможно.

Ранее сообщалось, когда и где прививаться от гриппа в Подмосковье.