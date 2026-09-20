Ректор МГИМО Торкунов отметил высокую активность избирателей в Подмосковье

Ректор МГИМО и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов сообщил, что в Подмосковье наблюдается высокая активность избирателей — как на участках, так и при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

По его словам, участие в голосовании — это общественный долг, связанный с укреплением государственности и поддержкой президента.

«Находясь здесь, в центре общественного наблюдения, убеждаюсь, насколько прониклись наши люди этим пониманием», — сказал он.

Торкунов отметил высокие показатели участия среди профессоров, преподавателей и студентов университета. По его мнению, высокая активность характерна не только для образовательного сообщества, но и для других жителей региона.

Председатель Общественной палаты сообщил, что обращений в палату поступает немного — в основном единичные случаи, касающиеся расположения урн и предметов, которые могут их заслонять. Он подчеркнул, что на избирательных участках оперативно реагируют на обращения граждан.

Ректор МГИМО отметил профессиональную подготовку и работу активистов Общественной палаты. Представители партий и их наблюдатели, по словам Торкунова, отмечают объективность, тщательность и дисциплинированность общественного наблюдения за ходом голосования.

Ранее член ОП Химок Екатерина Домбровская рассказала о голосовании в округе.