Почему гепатит C годами не дает о себе знать: патологоанатом раскрыл неприятную правду

Гепатит C может годами протекать без выраженных симптомов, хотя в печени уже происходят изменения. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил врач-патологоанатом Дмитрий Буланов.

По его словам, печень обладает значительными резервными возможностями и способностью к восстановлению, поэтому даже при повреждении части клеток орган долго может выполнять свои функции.

Изменения в печени развиваются постепенно, и человек не всегда замечает ухудшение самочувствия. Такие симптомы, как утомляемость или слабость, легко связать с другими причинами. Бессимптомное течение может продолжаться многие годы.

«На уровне ткани в это время может сохраняться воспаление. Вирус находится в клетках печени — гепатоцитах, а иммунная система пытается контролировать инфекцию. Часть клеток повреждается и погибает, одновременно запускаются процессы восстановления», — отметил врач.

При микроскопическом исследовании даже у человека без жалоб можно обнаружить воспалительные клетки, повреждение гепатоцитов и накопление соединительной ткани.

Интенсивность и скорость изменений у разных людей существенно различаются. При длительном повреждении формируется фиброз: клетки печени начинают вырабатывать больше коллагена, что приводит к внутреннему рубцеванию. При циррозе происходит глубокая перестройка структуры органа — формируются узлы регенерации, окруженные рубцовой тканью.

Фиброз не означает, что обязательно разовьется цирроз. Скорость прогрессирования зависит от многих факторов, включая употребление алкоголя, ожирение, сахарный диабет и другие заболевания печени. После устранения вируса воспаление обычно уменьшается, а фиброз может частично регрессировать, но полное восстановление уже сформировавшегося цирроза невозможно.

По самочувствию нельзя судить о степени повреждения печени — человек с существенными изменениями может сохранять привычную активность. Состояние органа оценивается по совокупности исследований, а не по одному показателю.

Современные противовирусные препараты позволяют излечить гепатит C более чем у 95% пациентов. Чем раньше выявлена инфекция и начато лечение, тем больше возможностей предотвратить тяжелые последствия.

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