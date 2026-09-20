Не ради батюшки: священник раскрыл истинный смысл поцелуя руки при благославлении

Поцелуй руки священника во время благословения в православной традиции считается одной из форм духовного почтения. Причем адресован он не самому служителю церкви, а Христу. Об этом рассказал настоятель барнаульского храма на Булыгинско-Кировском кладбище отец Иоанн Ефимец, передает RZN-online .

Ключ к пониманию жеста — в том, как священник складывает пальцы во время благословения. Такое положение символически связано с именем Иисуса Христа. Именно поэтому поцелуй руки несет прежде всего духовный смысл.

По словам отца Иоанна, воспринимать этот обычай как выражение личного почтения к конкретному священнослужителю не стоит. Не связан он и с удовлетворением тщеславия батюшки. В центре традиции — почитание Христа верующим, который получает благословение.

При этом обязательного требования целовать руку священника нет. Благословение преподается разными способами, а поцелуй остается лишь одной из сложившихся в православии форм выражения духовного почтения. Так что отсутствие такого жеста ничуть не противоречит порядку получения благословения.

Ранее сообщалось, что священник обозначил уместные растения и цветы на кладбищах.