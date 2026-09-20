«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

Всемирно известный гроссмейстер, многократный чемпион мира и сенатор РФ Сергей Карякин посетил Центр общественного наблюдения. Шахматист ознакомился с возможностями площадки и оценил техническую сторону контроля за ходом выборов. Об этом сообщает канал пресс центра Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Карякин обратил внимание на то, что работа избирательных участков доступна для наблюдения в режиме реального времени. По его словам, такая возможность позволяет оперативно получать информацию о происходящем на разных участках.

Гроссмейстер отметил, что ранее уже бывал на подобных площадках, однако нынешний визит вновь показал ему, насколько серьезно развились технологии наблюдения. Именно технические возможности Центра он назвал одним из главных преимуществ.

Перед посещением ЦОН Сергей Карякин сам проголосовал на своем избирательном участке. После этого он решил посмотреть, как организован процесс в других округах Подмосковья.

Примечательно, что на выборы и в Центр сенатор приехал вместе с 10-летним сыном Алексеем. Карякин считает важным знакомить детей с гражданской ответственностью уже с раннего возраста, где он и сам выступает примером.

Говоря о значении выборов, гроссмейстер подчеркнул, что результат голосования связан с доверием к политическим силам и будущим страны. По его словам, ответственность в этот день настолько велика, что по эмоциональному напряжению голосование для него можно сопоставить с участием в чемпионатах мира по шахматам.

Ранее сообщалось, что призер чемпионата мира по рукопашному бою Петрухин впервые посетил ЦОН в Подмосковье.