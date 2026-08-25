В новом учебном году для школьников и студентов Подмосковья запустят проект по инвестиционной грамотности

В новом учебном году школьники и студенты Подмосковья смогут присоединиться ко Всероссийскому образовательно-просветительскому проекту по инвестиционной грамотности «ИнвестВышка», сообщает Министерство образования Московской области. Его запустят Минфин России совместно с Федеральным методическим центром по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и «Сбербанком».

В рамках него учащиеся смогут у знать больше о финансовом рынке, современных инвестиционных инструментах, принципах долгосрочного инвестирования, навыках оценки инвестиционных рисков. Кроме того, им расскажут о противодействии мошенничеству на финансовом рынке. Их ждут теоретические и практические мероприятия с участием ведущих экспертов финансового рынка.

Участниками могут стать ученики 9–11 классов общеобразовательных организаций и студенты 1–2 курсов организаций среднего профессионального образования. Обучение будет проводиться онлайн и завершится в декабре, лучшие из них пройдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба», победа в которой гарантирует льготы при поступлении в ведущие российские вузы. Кроме того, для лидеров рейтинга предусмотрены дополнительные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.