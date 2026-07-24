Лето и зрение: какие ошибки после отдыха на карьерах могут стоить здоровья

Летом многие россияне после отдыха на карьерах и диких пляжах не обращают внимания на покраснение или дискомфорт в глазах. Врач-офтальмолог Виктор Гусев рассказал, какие ошибки могут привести к серьезным последствиям для зрения, сообщила rostovgazeta.ru.

Купание в карьерах, озерах и других открытых водоемах — привычный летний отдых для жителей российских регионов. Однако после такого отдыха важно обращать внимание не только на общее самочувствие, но и на состояние глаз. По словам врача-офтальмолога, некоторые действия после контакта с водой могут значительно повысить риск осложнений.

«После купания загрязненная вода уже могла попасть на поверхность глаза. Если начать тереть веки грязными руками, риск занести дополнительную инфекцию становится еще выше», — объяснил специалист.

Не менее опасно, по словам врача, продолжать носить контактные линзы после купания.

«Если вы плавали в линзах, их необходимо сразу снять и выбросить, если они однодневные. Использовать их дальше нельзя, поскольку на поверхности могут сохраняться микроорганизмы», — отметил Гусев.

Ошибкой, способной стоить зрения, эксперт считает выжидательную позицию. Когда пациент в течение нескольких дней пытается не замечать симптомы или надеется, что они исчезнут сами, он теряет драгоценное время. Между тем инфекция в глазу развивается стремительно, и чем дольше человек откладывает визит к врачу, тем сложнее будет остановить воспалительный процесс, а в запущенных случаях — сохранить остроту зрения.

«Покраснение, боль, ощущение инородного тела, светобоязнь, слизистые или гнойные выделения, а особенно ухудшение зрения — это симптомы, при которых нужно как можно быстрее обратиться к офтальмологу», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что многие принимают начало инфекционного процесса за обычное раздражение после воды и теряют время. Между тем своевременно начатое лечение позволяет избежать тяжелых осложнений и значительно повышает шансы полностью сохранить зрение.

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