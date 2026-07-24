Тренер «Родины» оценил первого в истории соперника команды в РПЛ
Тренер «Родины» Диас о «Спартаке»: «В меру своих сил постараемся бороться»
Фото: [ФК «Спартак»]
Главный тренер дебютанта РПЛ столичной «Родины» Хуан Диас в разговоре с «Чемпионатом» высказался о первом сопернике команды в высшем дивизионе российского чемпионата.
25 июля «Родина» сыграет на «Лукойл Арене» со «Спартаком».
«У „Спартака“ есть четкое игровое видение. Мы в меру своих возможностей постараемся бороться и попытаемся ему противостоять», — сказал Хуан Диас.
Испанский тренер подчеркнул, что, прежде всего, команда постарается получить удовольствие от игры с одним из грандов российского футбола.
В минувшем сезоне «Родина» выиграла чемпионат Первой лиги и впервые в своей истории получила право сыграть в РПЛ. Хуан Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года, ранее специалист работал в системе испанской «Севильи».
Ранее комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на первый матч нового сезона РПЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Балтика».