Тренер «Родины» оценил первого в истории соперника команды в РПЛ

Главный тренер дебютанта РПЛ столичной «Родины» Хуан Диас в разговоре с «Чемпионатом» высказался о первом сопернике команды в высшем дивизионе российского чемпионата.

25 июля «Родина» сыграет на «Лукойл Арене» со «Спартаком».

«У „Спартака“ есть четкое игровое видение. Мы в меру своих возможностей постараемся бороться и попытаемся ему противостоять», — сказал Хуан Диас.

Испанский тренер подчеркнул, что, прежде всего, команда постарается получить удовольствие от игры с одним из грандов российского футбола.

В минувшем сезоне «Родина» выиграла чемпионат Первой лиги и впервые в своей истории получила право сыграть в РПЛ. Хуан Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года, ранее специалист работал в системе испанской «Севильи».

Ранее комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на первый матч нового сезона РПЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Балтика».