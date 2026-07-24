Новогоднее разочарование: россиянин не попал на «Щелкунчика на льду» и отсудил ₽30 тыс. в июле

Зимние каникулы для некоторых жителей Перми омрачились отменой долгожданного шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Организатор перенес представление на открытую дату, а возврат денег за билеты затянулся. Жителю Прикамья пришлось обращаться в суд, сообщил properm.ru.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, потребитель приобрел билет на 3 января. В указанный день шоу не состоялось. После переноса мужчина попросил вернуть средства, однако в установленный законом 10-дневный срок этого не сделали. Тогда он обратился в надзорное ведомство, которое подало иск к ООО «Ледовые сезоны» о взыскании стоимости билетов, неустойки, убытков и компенсации морального вреда.

Мировой суд удовлетворил требования в полном объеме. Организатор выплатил пострадавшему ₽30,2 тыс., из которых ₽5 тыс. составила компенсация морального вреда. Решение суда вступило в законную силу. Это не единичный случай — Роспотребнадзор продолжает следить за соблюдением прав потребителей в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что власти Кузбасса и Машков договорились об отборе абитуриентов в школу Табакова на бесплатное обучение.