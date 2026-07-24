В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 24 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в предстоящие выходные на большей части спрогнозировали II класс опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +22-29 градусов, ночью — +11-18. Синоптики обещают слабую переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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