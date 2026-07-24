Купание в линзах: офтальмолог предупредил россиян о риске тяжелых инфекций глаз

Летом многие жители российских регионов отдыхают на карьерах, озерах и реках, не снимая контактные линзы, сообщил rostovgazeta.ru. Почему такая привычка может закончиться тяжелой инфекцией глаз, корреспондент издания узнал у офтальмолога Виктора Гусева.

Затопленные карьеры, озера и реки летом остаются одними из самых популярных мест отдыха жителей российских регионов. Однако врач-офтальмолог предупреждает: тем, кто носит контактные линзы, перед купанием их лучше снять. Иначе риск опасных инфекций глаз значительно возрастает. Эксперт объяснил, что обычные мягкие контактные линзы буквально впитывают воду вместе с микроорганизмами.

«Если плавать в контактных линзах, риски инфицирования увеличиваются. Мягкая линза впитывает воду с акантамебами и другими бактериями, как губка. В подлинзовом пространстве создается благоприятная питательная среда для размножения бактерий и инфекций», — рассказал специалист.

По словам офтальмолога, опасность представляет не только купание в затопленных карьерах. Риск сохраняется практически в любом водоеме, а также при контакте линз с обычной водопроводной водой. Если отказаться от коррекции зрения на время отдыха невозможно, врач советует использовать только однодневные линзы. Их можно надеть непосредственно перед купанием, но сразу после выхода из воды необходимо снять и утилизировать, чтобы не допустить развития инфекции.

«Я настоятельно не рекомендую мочить контактные линзы водопроводной водой, плавать в них в бассейнах, реках, прудах и других водоемах», — подчеркнул Гусев.

Специалист также призвал внимательно следить за состоянием глаз после отдыха. Покраснение, резь, ощущение песка, светобоязнь, боль или ухудшение зрения — это повод не ждать, что неприятные ощущения пройдут самостоятельно, а как можно быстрее обратиться к офтальмологу. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы избежать серьезных осложнений.

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