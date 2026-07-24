Дети находились в опасности ради прибыли: экс-директор ГРЭС сэкономил ₽35 млн и получил срок

Бывший начальник кузбасской ГРЭС осужден за махинации, которые могли оставить тысячи детей и взрослых без тепла, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, Калтанский районный суд отправил экс-руководителя электростанции в колонию за подделку данных о заборе воды. Из-за его действий жители двух населенных пунктов Кузбасса в любой момент могли остаться без отопления.

«В зоне риска из-за угрозы прекращения теплоснабжения оказались не менее 2 523 детей в Осинниковском городском округе и не менее 853 детей в Калтанском городском округе. М. организовал передачу заведомо ложных сведений об объемах водозабора из реки Кондома, искажая показания приборов учета», — сообщает пресс-центр судов Кузбасса.

По версии следствия, больше года управленец заставлял подчиненных фальсифицировать отчеты о том, сколько воды предприятие забирает из реки. Благодаря этой схеме компания сэкономила ₽35 млн, недоплатив их в бюджет.

По данным издания, махинации раскрыли в ходе обысков на станции. Оперативники зафиксировали факты подлога, и руководству пришлось отвечать по закону. Суд назначил экс-директору наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденного по делу Салтанат брата Бишимбаева освободили досрочно.