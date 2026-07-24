Комментатор «Матч ТВ» считает, что первый матч сезона РПЛ завершится вничью

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский дал прогноз на первый матч нового сезона РПЛ ЦСКА — «Балтика» для «Ставка ТВ». По его мнению, наиболее вероятный исход противостояния — ничья.

ЦСКА и «Балтика» откроют сезон 24 июля.

Моссаковский обратил внимание на то, что ЦСКА тяжело выглядел в контрольных матчах: такое впечатление, что игроки находятся под нагрузкой. Кроме того, армейские сборники позже начали подготовку к сезону.

«Я не вижу ЦСКА фаворитом этой игры: шансы выглядят примерно равными, а наиболее вероятным исходом кажется ничья. При этом тренерский опыт и матч-менеджмент на стороне Талалаева, и в такой игре это может иметь большое значение», — сказал Моссаковский.

В чемпионате 2025/26 ЦСКА и «Балтика» обменялись победами на своем поле с одинаковым счетом 1:0.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» выделил главные интриги нового сезона РПЛ.