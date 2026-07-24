В Подмосковье отметили 25-летие института защиты прав человека

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре прошли круглый стол на тему «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека» и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Мероприятия посвятили празднованию 25-летия Государственного органа «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат», их провела Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Мероприятия запланированы на два дня, приветственное слово от губернатора Московской области Андрея Воробьева участникам мероприятий зачитал заместитель министра социального развития Московской области Антон Жицкий.

Первый заместитель Председателя Мособлдумы Лариса Лазутина также зачитала приветственное слово председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручила награды ведомства Ирине Фаевской и руководителю аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Светлане Юрьевой. Им передали Знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» I степени и Знак Московской областной Думы «За труды» соответственно.

Помимо этого, с видеоприветствием к участникам мероприятия обратилась федеральный омбудсмен Яна Лантратова. После торжественной части и приветствий, участники обсудили ключевые аспекты защиты прав человека в современном мире, роль искусственного интеллекта. Темой обсуждения также стали вызовы цифровизации в контексте повышения эффективности государственной защиты прав и свобод человека.

«Сегодня к нам приехали омбудсмены из 26 регионов нашей страны, мы обсудили очень важную тему — роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод человека», — сказала Ирина Фаевская.

По ее словам, для гостей также проведут экскурсии по самым красивым местам Подмосковья. В рамках культурной программы в первый день участники посетили экскурсию по государственному историко-художественному музею «Новый Иерусалим» и совершили визит в знаменитый Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской ставропигиальный монастырь в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.