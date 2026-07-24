В Шаховской на 30% завершили строительство ЖК «Базаева 11»

ГК «Садовое кольцо» на 30% завершила строительство ЖК «Базаева 11» в Шаховской, возведение первого дома в этой локации идет в соответствии с графиком — строители полностью завершили монолитные работы и занимаются устройством «пирога» кровли. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дом комфорт-класса «Базаева 11» будет рассчитан на 104 квартиры площадью от 29 до 93 кв. м. Фасады отделают декоративной штукатуркой и кирпичом светло-серых оттенков. На территории появятся детская площадка с песочницами, канатными комплексами и игровыми зонами, а также спортивная площадка с теннисным столом, турниками, тренажерами и гимнастическими снарядами.

Вблизи от ЖК находятся детские сады и школы, школа искусств, дворец торжеств и современный теннисный центр. Срок завершения строительства ЖК «Базаева 11» — II квартал 2027 года.

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