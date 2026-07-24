В Люберцах прокуратура взяла на контроль дело о вымогательстве в особо крупном размере

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 30 июня 2026 года пятеро местных жителей находились в помещении одного из автосервисов на территории Люберец, где подвергли избиению своего знакомого. После этого под угрозой дальнейшего применения насилия и оружия они потребовали передать им 9 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Пятерым фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.