Национальный парк «Лосиный остров» подтвердил статус лидера по посещаемости в России

По итогам первого полугодия 2026 года национальный парк «Лосиный остров» вновь оказался лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные Росзаповедцентра Минприроды России.

С января по июнь его посетили более 2,2 млн человек. В июне на территории побывали более 400 тыс. гостей. В ведомстве напомнили, что ООПТ также возглавила рейтинг в зимний период с показателем свыше 1 млн посетителей.

В тройку лидеров в первом полугодии также вошли Кисловодский национальный парк (2 млн 74 тыс. человек) и Сочинский национальный парк (1 млн 757 тыс. туристов). В общей сложности за этот период особо охраняемые природные территории федерального значения посетили более 9 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.