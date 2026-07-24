Крестовики атакуют: в прибрежных водах Приморья отдыхающие массово страдают от ожогов
В Приморье отдыхающие страдают от ожогов медуз-крестовиков в популярных бухтах
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
В прибрежных водах Приморья зафиксировано нашествие ядовитых медуз-крестовиков. От их ожогов уже пострадали отдыхающие в двух популярных бухтах. Токсикологи рассказали, как распознать опасную реакцию и когда нужно срочно обращаться к врачам, сообщил vostokmedia.com.
Традиционно с наступлением жары мелководные бухты Приморья превращаются в зону повышенной опасности. В этом сезоне отдыхающие вновь столкнулись с высокой активностью медуз-крестовиков. По данным специалистов, скопления морских обитателей происходят в хорошо прогретых заливах и маловодных участках. Крестовики массово появились в популярных бухтах, а также в районе мыса Маяк.
Медики предупреждают: контакт с медузой — не классический ожог, а попадание под кожу специфического жалящего секрета. Первые симптомы начинают проявляться спустя 40–50 минут после «знакомства». Врач-токсиколог-реаниматолог Виктор Сорокин объяснил, как именно реагирует организм на яд морского хищника.
Выделяют четыре основные формы поражения:
- Болевая — сопровождается сильной ломотой во всем теле;
- Кашлевая — проявляется резким, вплоть до удушья, кашлем;
- Смешанная — сочетание болевого синдрома и кашля. По статистике, именно этот сценарий развивается у 90% пострадавших;
- Местная аллергическая — возникает при контакте с ослабленной особью и выглядит как локальное покраснение кожи.
«В любом случае при сильной реакции нужно ехать в медучреждение, где специалисты окажут необходимую помощь», — комментирует Виктор Владимирович.
Ранее сообщалось, что акулы в Приморье пугают туристов на протяжении июня и июля.