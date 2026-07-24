Детский лагерь имени Титова в Верхней Сысерти вынужденно отменил пятую смену из-за затопления территории. Информация о закрытии заезда появилась вечером 23 июля 2026 года в официальных соцсетях учреждения, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, причиной стала серьезная вода на участке после обильных осадков. Администрация лагеря принесла извинения родителям и пообещала пригласить детей снова в сезоне 2027 года. В сообщении звучали слова сожаления о том, что отдых не состоится.

По данным издания, реакция родителей оказалась крайне эмоциональной: многие признались, что новость застала их врасплох. К этому моменту дети уже были готовы к поездке, собрали вещи и настроились на отдых. Внезапная отмена вызвала у семей растерянность и негодование. Родители требуют от организаторов более оперативного информирования и решений по компенсации. Администрация лагеря обещала дополнительно сообщить о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения организовало механизм возврата за путевки в «Артек».