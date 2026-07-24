В рядах сторонников партии «Единая Россия» сегодня числится свыше 900 тысяч граждан по всей России, из них более 63 тысяч — в Подмосковье.

По данным партии, за минувший год в Московской области подали свыше 12 тысяч заявлений о присоединении к сторонникам. Основную часть актива составляют рабочие, служащие и студенты; при этом около 70% сторонников — женщины, 30% — мужчины.

Сторонники активно участвуют в социальных инициативах. Так, в Красногорске реализуется акция «Коробка храбрости»: игрушки, книги и раскраски передают маленьким пациентам медучреждений. Согласно статистике, если в 2023 году в больницы Подмосковья передали около 7 тысяч подарков, то в 2025‑м — уже свыше 16 тысяч. Пункты сбора работают в приемной партии на Лесной, 9, в администрации округа и поликлинике в Архангельском.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдана Андриянова, сторонники вместе с волонтерами формируют гуманитарные грузы для зоны специальной военной операции и поддерживают семьи военнослужащих.

Как отметил сторонник партии Виталий Терентьев, активисты также помогают приютам и участвуют в поздравлениях трудовых коллективов.

Стоит отметить, что в Красногорске в рядах сторонников состоят 2 254 жителя. Вступить в ряды можно онлайн на er.ru либо в местном отделении.