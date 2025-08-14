Лето на паузе: синоптик рассказал о погоде в Подмосковье на четверг

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал , что в четверг, 14 августа, температура воздуха в Подмосковье окажется ниже климатической нормы.

Синоптик отметил, что температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 1–1,5 градуса. Сохраняется высокая вероятность того, что в некоторых районах Подмосковья пройдут кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер, причина которого — преобладание тыловой части циклона. По мнению эксперта, в четверг ожидать теплой летней погоды не стоит. На протяжении всего дня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха в ночное время суток будет варьироваться от 8 до 12 градусов.

«Днем — плюс 19–23 градуса», — отметил синоптик.

Синоптик Цыганков рассказал, что ситуация изменится уже в пятницу, 15 августа. Жителям Подмосковья не придется брать зонты перед выходом из дома. На протяжении всего дня будет светить солнце. В регионе потеплеет. По мнению экспертов, жители региона еще смогут порадоваться летней температуре.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части России выпал первый снег.