Предвестник осени: в северо-западной части России выпал «первый» снег

Утром в среду, 13 августа, в районе Ладоги землю покрыл небольшой снежок. Об этом в своем телеграм-канале рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Погода преподнесла свои сюрпризы для жителей Карелии. По данным синоптика, там ранним утром среды выпало немного снега. Следствием непродолжительного снегопада стал холодный атмосферный фронт. Несмотря на скудные осадки, они стали первыми предвестниками приближающейся осени, по мнению Поздняковой.

