Лидер Абхазии благодарен президенту России за постоянную поддержку и подписание договоров

Население ощущало помощь до того момента, как Абхазия стала независимой республикой. Россия продолжала оказывать поддержку и после признания, пишет агентство «РИА Новости». Слова благодарности президент Аслан Бжания выразил в ходе торжественного собрания, приуроченного 15-летию признания независимости республики российским правительством.

На собрании присутствовали делегации различных стран, в том числе из России. В 2008 году экс-президент РФ Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости Абхазии. Аслан Бжания отметил, что понимает, насколько это решение тогда было сложным. С этого момента правительства стран подписали более 200 договоров, которые затрагивают разные сферы экономики и политики, пишет агентство ТАСС.

«Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией [с 2008 года] включает более 200 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Развивается абхазо-российское сотрудничество и по линии межведомственного взаимодействия. Подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве между министерствами обороны, иностранных и внутренних дел, культуры, юстиции и сельского хозяйства, прокуратурами, органами безопасности, в сфере развития коммуникаций и другие», - заявил президент Абхазии Аслан Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что признание Россией независимости республики позволило развивать внешне-политические отношения с другими странами.

Президент Абхазии завил, что Абхазия будет и дальше сотрудничать с Россией, чтобы Кавказский регион был безопасным местом со стабильной экономикой. Республика готова к сотрудничеству и с другими странами, которые будут заинтересованы в партнерстве.