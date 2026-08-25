«Воплощение бога». В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами

В индийском штате Мадхья-Прадеш, в населенном пункте Лавкушнагар, 23 августа у 29-летней местной жительницы появился на свет младенец с редкой врожденной аномалией — четырьмя руками и четырьмя ногами, передает Need To Know .

Дополнительные пары конечностей, уточняется в сообщении, крепятся к верхней части груди и животу новорожденного. По предварительной оценке медиков, речь идет о так называемом близнеце-паразите, который развивался внутри организма ребенка в период беременности.

Несмотря на необычную патологию, младенец выжил. Его состояние оценивается как стабильное, вес составляет около трех килограммов. В ближайшее время врачи намерены провести комплексное обследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

После появления ребенка на свет у стен больницы собралось большое количество местных жителей, желающих своими глазами увидеть необычного новорожденного. Как отмечается, в Индии широко распространено поверье, согласно которому дети с подобными аномалиями считаются воплощением божества.

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