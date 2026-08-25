«Слепота по рецепту». Офтальмолог предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов

Дефицит витаминов А, С и Е способен спровоцировать ухудшение сумеречного зрения, повышенную сухость глазных яблок и повреждение структур сетчатки. Однако, самостоятельный и бесконтрольный прием подобных препаратов не только не помогает в лечении уже имеющихся заболеваний, но и может нанести серьезный вред организму, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» врач-офтальмолог Оксана Кузнецова.

Недостаток ретинола, отметила специалист, действительно замедляет восстановление глаз после воздействия яркого света, тогда как его переизбыток, напротив, оказывает токсическое действие. Витамины С и Е, обладающие антиоксидантными свойствами, в сочетании с цинком и лютеином используются в комплексной терапии возрастной макулодистрофии для защиты сетчатки от окислительного стресса. Тем не менее, как отмечается в материале, здоровым людям такие средства без соответствующих медицинских показаний не рекомендуются.

Кроме того, офтальмолог обратила внимание на полезные свойства черники. В составе этой ягоды присутствуют бета-каротин, лютеин и зеаксантин, а темный окрас ей придают антоцианы — вещества с доказанными антиоксидантными свойствами, способные снижать зрительную усталость после длительного воздействия яркого света, — сообщает пресс-служба издания.

Вместе с тем универсального витаминного комплекса, одинаково подходящего для всех и способного гарантированно поддержать здоровье глаз, в природе не существует. Необходимость приема любых препаратов, их точный состав и дозировку должен определять исключительно лечащий врач на основе проведенной диагностики и выявленных дефицитов.

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