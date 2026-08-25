«Рай на 25-м этаже» превратился в клетку. 4 сломанных лифта в ЖК на севере столицы парализовали жизнь 600 семей

Жильцы 47-этажного дома на севере столицы столкнулись с серьезными проблемами при пользовании лифтами. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», из шести подъемников в здании в настоящее время функционируют только два, из-за чего время ожидания кабины достигает 40 минут и более.

Речь идет об одном из корпусов жилого комплекса, расположенного вблизи станции метро «Дмитровская». Стоимость квартир в этом доме, по имеющимся данным, доходит до 40 миллионов рублей. Наибольшие сложности, как отмечается в сообщении, испытывают жители, проживающие на 25-м этаже и ниже: попасть в переполненные кабины им практически невозможно.

«Иногда невозможно ни спуститься, ни подняться по 40, а то и больше минут. С верхних этажей еще можно уехать, а с 25-го и ниже просто невозможно войти в переполненный лифт — люди пропускают несколько кабин и ждут дальше», — сетуют жители.

Обеспокоенность горожан вызывает и тот факт, что в данный момент не работают оба пожарных лифта. В случае возгорания, полагают они, это может серьезно затруднить доступ спасателей к верхним этажам здания.

Ранее сообщалось о том, что юрист Саблин сообщил, что жильцы вправе требовать перерасчета от УК из-за сломанного лифта.