«Снимать выгоднее в 3 раза». Эксперт назвал условия, при которых покупка квартиры станет доступнее

Для этого потребуется существенное смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора и внесение крупного первоначального взноса — порядка половины стоимости приобретаемого объекта, сообщил в интервью «Газете.Ru» бизнес-аналитик Александр Высоких.

По расчетам специалиста, в Москве и Санкт-Петербурге подобный паритет наступит не ранее 2029 года. Эксперт привел наглядный пример: сегодня при стандартном первоначальном взносе в 20% и действующей ставке 18% ежемесячный платеж за столичную однокомнатную квартиру достигает 177 тыс. руб., тогда как аренда аналогичного жилья обходится всего в 60 тыс. руб. В городах-миллионниках ситуация складывается аналогичным образом — приобретение недвижимости остается значительно дороже аренды даже при гипотетическом снижении ставки до 10%.

Ситуация кардинально меняется при увеличении первого взноса, по его словам. При внесении 50% от стоимости и ставке 12% выплаты банку становятся сопоставимы с рыночной арендой. Однако для Москвы и Санкт-Петербурга, уточнил аналитик, для достижения такого баланса потребуется либо снижение ключевой ставки до 7–9%, либо резкий скачок цен на арендное жилье.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил выдавать льготные кредиты на строительство частных домов.