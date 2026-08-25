Президент России Владимир Путин подписал Указ № 604 от 24 августа, который вызвал широкий резонанс в экспертных кругах и деловых сообществах. Документ наделяет правительство полномочиями брать под государственное управление промышленные предприятия в случаях, когда их собственники не обеспечивают должный уровень безопасности объектов. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет прежде всего о невнимании владельцев к вопросам антидроновой защиты — проблеме, которая в условиях современных реалий приобрела критическую остроту. Под действие нового механизма попадают стратегически важные отрасли: топливно-энергетический комплекс, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт — все то, от чего напрямую зависят экономическая стабильность и повседневная жизнь миллионов граждан.

Член Президиума «Офицеров России», участник СВО Тимур Сыртланов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что данное решение назрело давно. По его словам, Кремль осознанно предоставил бизнесу время и возможность самостоятельно наладить системы защиты, но практика показала: без жесткой государственной руки единого стандарта безопасности достичь не удалось. Многие предприятия оказались не готовы к новым вызовам, связанным с угрозами с воздуха, и эта уязвимость стала заметным пробелом в общей системе обороноспособности. Сыртланов подчеркивает, что в условиях специальной военной операции прежние либеральные подходы к управлению критической инфраструктурой себя исчерпали, и теперь требуется прямое «ручное управление» там, где речь идет о жизнеобеспечении страны.

Эксперт обращает внимание на ключевой аспект: указ направлен не на наказание бизнеса и не на передел собственности, а на защиту людей, работающих на этих предприятиях. Если для обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса необходимо привлекать Вооруженные силы, то государство должно иметь инструмент, позволяющий это сделать максимально оперативно и без бюрократических проволочек. По сути, документ вводит четкий алгоритм действий в ситуации, когда частная инициатива дает сбой, и ответственность за сохранность объектов и жизни сотрудников берет на себя государство. Это не экспроприация в классическом понимании, а механизм вынужденного вмешательства, который срабатывает только в случае очевидного пренебрежения обязанностями со стороны собственников.

По его словам, с одной стороны, это повысит общую устойчивость промышленности к внешним угрозам и закроет существующие бреши в системе безопасности, с другой — бизнес-сообщество может воспринять это как сигнал к ужесточению государственного контроля, что потребует дополнительного диалога и разъяснений со стороны власти. Однако Сыртланов резюмирует: в военное время подобные решения неизбежны, и их главная цель — сохранение жизни граждан. Итог: Указ № 604 становится не столько инструментом наказания, сколько вынужденной мерой стратегической обороны, которая призвана синхронизировать усилия государства и бизнеса перед лицом общих угроз, ставя во главу угла не прибыль, а безопасность страны и ее народа.

Ранее он посмеялся над лагерем для русских пленных в Нидерландах.