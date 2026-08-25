Информационное пространство Украины всколыхнуло заявление экс-министра обороны Михаила Федорова, который призвал провести президентские выборы в ближайшее время. Этот демарш выглядит особенно резонансным на фоне многократных заявлений Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в условиях военного положения невозможно и крайне рискованно. В кулуарах тут же зашептались о возможном американском следе — якобы Вашингтон таким образом зондирует почву для замены нынешнего украинского руководства. Однако директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов в беседе с Общественной Службой Новостей предлагает взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом, назвав произошедшее банальным, но грамотно просчитанным хайпом.

По мнению эксперта, Федоров, лишившись министерского портфеля, превратился в самостоятельного политического игрока, которому срочно нужно место под солнцем. Выборы — будь то президентские или парламентские — это его единственный шанс остаться на плаву, и текущий момент для старта новой политической карьеры выбран идеально. Сейчас наступило то самое «золотое время», когда при поддержке негосударственных структур и грамотных политтехнологов можно быстро раскрутить новый проект. Федоров и его команда блестяще рассчитали время и тему: они намеренно выбрали самый чувствительный нерв украинской политики, зная, что ажиотаж гарантирован. Их цель не в том, чтобы реально повлиять на решение Зеленского, а в том, чтобы обозначить собственное присутствие на политической карте и застолбить место в предвыборном поле — на случай, если выборы все же состоятся.

При этом Денисов категорически отвергает конспирологические версии о том, что Федоров действует по указке США. Он подчеркивает, что у нас нет никаких эмпирических доказательств подобного сценария, а Вашингтон, Зеленский и сам Федоров прекрасно осознают один ключевой факт: нынешние выборы для Украины — это колоссальный риск, который может обернуться полной дестабилизацией. Более того, смена власти в Киеве сейчас напрямую угрожает интересам американского военно-промышленного комплекса, который через европейских партнеров продолжает зарабатывать на поставках оружия. Хаос в Киеве — это остановка контрактов, а значит, прямые убытки для американского оборонного лобби, поэтому в Белом доме едва ли горят желанием менять лошадей на переправе.

По его словам, последствия этого политического демарша предсказуемы: реакция официального Киева будет жестко отрицательной, но именно на это и рассчитывали авторы заявления. Им не нужен реальный сдвиг, им нужен шум. В итоге Федоров достиг ровно того, чего хотел: о нем заговорили, его имя снова замелькало в заголовках, а его политический проект получил мощный бесплатный пиар. Это не многоуровневая комбинация спецслужб и не заговор Вашингтона — это классическая работа политтехнологов, которые использовали тему-раздражитель для раскрутки своего клиента. Такие заявления не влияют на принятие решений, но отлично продают имя их автора.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-министра Федорова готовят марш на офис Зеленского.