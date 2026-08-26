«Застывшее время в слоях глины». На дне Онежского озера нашли следы космического удара

Российские ученые представили новые аргументы в пользу гипотезы о космическом катаклизме, произошедшем на дне Онежского озера в Карелии. Как передает пресс-служба Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, выводы специалистов основываются на результатах недавних исследований.

По оценкам исследователей, событие могло случиться около 13 тысяч лет назад — речь идет о возможном падении метеорита. Декан факультета географии Дмитрий Субетто пояснил, что в толще озерно-ледниковых отложений были обнаружены аномально высокие концентрации частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Они залегают в так называемом «розовом горизонте».

«Данное открытие служит маркером глобального события, которое изменило ход истории Северного полушария», — отметил он.

Эта находка может пролить свет на масштабные климатические и геологические трансформации в регионе.

Ранее сообщалось о том, что на дне Онежского озера обнаружили петроглифы почти семитысячелетней давности.