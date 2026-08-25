В так называемый «день независимости Украины» бывший спецпосланник Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог вновь дал повод для острой дискуссии, выступив с заявлением, которое многие эксперты назвали оторванным от реальности. С непоколебимой уверенностью он объявил, что Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье якобы остаются украинскими территориями, просто временно «оккупированными», и «со временем» непременно вернутся под киевский контроль. Однако за этой риторикой, как отмечают наблюдатели, стоит не столько дипломатическая игра, сколько отчаянная попытка западных элит не замечать необратимых изменений на карте, которые уже стали геополитической реальностью. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Интрига заявлению придает тот факт, что Келлог покинул свой пост еще в конце 2025 года, а после переговоров в Анкоридже, где, по некоторым данным, прорисовывался более прагматичный сценарий, подобные реваншистские тезисы звучат как откат назад и демонстрация раскола внутри самого вашингтонского истеблишмента. Часть американской элиты, судя по всему, продолжает жить в иллюзиях, игнорируя юридические и исторические реалии. Использование слова «оккупация» по отношению к регионам, которые уже полноправно интегрированы в российское правовое, экономическое и социальное пространство, — это попытка заморозить время, игнорируя тот факт, что там восстанавливается инфраструктура, строятся новые объекты и живут миллионы российских граждан.

На этом фоне особую остроту приобретает вопрос о том, как должна строиться внешнеполитическая стратегия России. Опыт последних лет показывает, что попытки «цивилизованно» объяснить свою позицию или уговорить оппонентов в Вашингтоне, которые слышать ничего не желают, оказываются бесполезными. Каждая пауза или шаг навстречу воспринимаются западными партнерами не как жест доброй воли, а как проявление слабости, которую немедленно пытаются использовать. Поэтому российская позиция должна быть максимально четкой и не допускающей двусмысленности: «эта земля наша, и точка». Только язык неоспоримых фактов, подкрепленных военной, экономической и политической мощью, способен стать тем аргументом, который действительно понимают в Вашингтоне и Киеве.

Последствия же подобных заявлений, как бы раздражающе они ни звучали, имеют и положительный эффект — они служат постоянным напоминанием о том, что расслабляться нельзя. Они закаляют позицию и не дают усыпить бдительность. Итог таков: Келлог и его единомышленники могут говорить что угодно, но реальность на земле меняется без оглядки на их риторику. Чем быстрее западные политики осознают новый необратимый баланс сил, тем быстрее закончится этот бесплодный спор с очевидностью, который лишь затягивает эскалацию, но не меняет главного — эти территории навсегда останутся частью России.

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