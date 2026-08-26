«Учиться можно всегда». Кравцов: отказ в обучении в профильном классе не лишает ребенка места в школе
Кравцов: прохождение испытаний гарантирует зачисление в профильный класс
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Образовательным учреждениям разрешено проводить вступительные испытания и индивидуальный отбор исключительно при наборе учащихся на программы профильного обучения с углубленным изучением отдельных дисциплин. С соответствующим заявлением выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
«Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении. Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля», — сказал он.
Таким образом, согласно официальному разъяснению, неудачная сдача профильного экзамена не является законным основанием для отчисления школьника или перевода его на другую форму обучения. Ученик сохраняет право продолжить занятия в классе с универсальным (общеобразовательным) профилем.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете отбора в 10 класс по результатам ОГЭ.