Визит высокопоставленного представителя Ватикана в Москву — английского прелата Пола Ричарда Галлахера — неожиданно привлек к себе пристальное внимание, хотя на первый взгляд визит кардинала выглядел как рядовое дипломатическое мероприятие. Однако за этой внешне спокойной поездкой, по мнению ряда экспертов, скрывается гораздо более сложная и неоднозначная повестка. Историк Руслан Калинчук в беседе с Общественной Службой Новостей представил жесткую оценку происходящего, заявив, что Ватикан не просто наблюдает за украинскими событиями со стороны, а является одним из их ключевых архитекторов с самого начала — начиная с событий Майдана, которые, по его мнению, готовились и реализовывались при активном участии подконтрольных папскому престолу униатских структур, как в финансовом, так и в идеологическом плане.

По словам историка, у Святого престола имеется собственная, суверенная геополитическая цель, которая простирается далеко за пределы текущего конфликта. Речь идет о грандиозном проекте по воссозданию в Центральной Европе некоего подобия Австро-Венгерской империи, и для реализации этого плана Ватикану критически важно получить контроль над Галичиной, а в идеале — и над всей Украиной. Именно в этом контексте Калинчук рассматривает приезд Галлахера: по его убеждению, дипломат прибыл в Москву отнюдь не для мирных переговоров и поиска компромиссов, а для оказания прямого давления на российское руководство. В ход, вероятно, пойдут самые разные рычаги — от угроз окончательной конфискации замороженных золотовалютных резервов до активизации так называемых «террористических сетей» Ватикана, которые, как утверждает эксперт, могут действовать и на территории самой России.

Калинчук категорически отвергает саму мысль о том, что западные визитеры вообще способны приезжать в Москву для поиска взаимовыгодных решений или учета российских интересов. Вся история последних лет, по его словам, доказывает обратное: цель любых таких визитов одна — добиться смены политического режима в России, навязать заморозку боевых действий на выгодных для Киева условиях, чтобы дать Украине время на перевооружение и подготовку к новому этапу конфронтации. И визит Галлахера, уверен эксперт, вписывается именно в эту логику — это не попытка диалога, а очередной заход для шантажа и ультиматумов.

Он резюмировал, что итоги такого визита, если рассматривать их через призму этой жесткой интерпретации, могут быть самыми тревожными. Официальная Москва, скорее всего, воспримет любые попытки давления крайне негативно, что лишь усилит взаимное недоверие и отбросит любые призрачные надежды на дипломатическое урегулирование. Однако стоит помнить, что это лишь одна из точек зрения, которая, при всей своей эмоциональности, отражает глубокую подозрительность части российского экспертного сообщества к любым западным инициативам. Итог прост: Ватикан продолжает свою игру, чьи цели не всегда прозрачны и далеко не всегда совпадают с декларируемыми, и пока единственное, что можно утверждать с уверенностью — прибытие Галлахера добавило еще один слой напряжения в и без того сложные отношения между Москвой и Западом.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию.