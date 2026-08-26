«Метр за метром и 360 тонн». 1800 японцев передвинули древнюю крепость на два метра

На севере Японии около 1,8 тыс. человек собрались, чтобы вручную передвинуть главную башню замка Хиросаки более чем на два метра, сообщает The Guardian .

360-тонную крепость уже переносили аналогичным способом в 2015 году — тогда это потребовалось для ремонта стены, пострадавшей при сильном землетрясении. Сейчас замок возвращают на прежнее место.

Команды по 80 человек попеременно тянули 30-метровые канаты. 22 августа участники отбуксировали здание, установленное на рельсы, на 1,13 м, а на следующий день — еще на 1,09 м.

«Мы получили около 8000 заявок на 1800 мест, что примерно в четыре раза превышает количество необходимых участников, поэтому не все смогли присоединиться. Заявки шли не только из города, но и со всей Японии и из-за рубежа; немало людей из Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки», — поделился Кенсуке Хаясака, глава отдела парков и зеленых насаждений города Хиросаки.

Метод передвижения по рельсам, известный как «хикия», применили и в 2015 году, чтобы не повредить историческую конструкцию замка. Тогда в Японии к этому способу впервые прибегли за столетие, также задействовав живую силу.

Ремонт стены завершили в декабре 2024 года. После этого, в 2026-м, власти Хиросаки вновь обратились к горожанам с просьбой помочь вернуть башню на историческое место.

Ручной перенос башни продлится до конца августа: планируется, что около 4,1 тыс. человек перемесят ее в общей сложности на 5 м. Как пояснили в администрации города, это символическая акция по укреплению сообщества. Остальные 73 м здание отбуксирует техника.

Для посетителей крепость вновь откроется в 2033 году.

Ранее сообщалось о том, что в Японии произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Токио.