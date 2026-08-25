Патриотический образ как клетка: Соседов назвал пение SHAMANа неуместным для хита Газманова

Напомним, что король российской эстрады позволил себе резкие высказывания в адрес SHAMANа, обвинив того в неподобающей манере исполнения знаменитой композиции Газманова. Соседов, известный своей прямотой и любовью к громким оценкам, не только согласился с коллегой, но и значительно ужесточил формулировки, превратив музыкальную дискуссию в настоящий разгромный разнос.

В беседе с Общественной Службой Новостей критик объяснил свою позицию с присущей ему бескомпромиссностью. По его словам, первые секунды выступления SHAMANа еще можно терпеть, но с началом припева происходит катастрофа: «хочется застрелиться» — именно так Соседов описывает свои ощущения от того, как Дронов превращает нежную, мелодичную балладу в агрессивный крик. Критик недоумевает, как можно так бездушно обойтись с произведением, требующим совсем иной подачи — тонкой, интимной, почти шепчущей, а не надрывной. Это, по его мнению, не столько плохое пение, сколько полное непонимание жанровой природы хита, который десятилетиями ассоциировался с мягкой романтикой, а не с патриотическим угаром.

Особое удивление Соседова вызывает позиция Олега Газманова, который не только написал эту песню, но и дал добро на ее исполнение артисту, чей образ сейчас жестко привязан к совершенно иной тематике. Критик напоминает, что он предупреждал об этом риске еще раньше: если артист сознательно строит карьеру на одном-единственном жанре и имидже, рано или поздно это станет его тюрьмой. SHAMAN, по мнению эксперта, стал заложником собственного патриотического амплуа, и его попытка выйти за эти рамки выглядит неестественно и неубедительно. Это как если бы оперный певец взялся читать рэп — технически возможно, но художественно самоубийственно.

Ранее Киркоров осадил SHAMANа за «орное» исполнение песни про Россию.