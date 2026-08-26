«Окаменевший океан под песками». 14 зубов семи видов акул нашли в 200 км от Луксора

Группа исследователей под руководством палеонтолога Тарека Ясина из Каирского университета опубликовала в журнале Cretaceous Research статью, в которой сообщается об обнаружении на плато Абу-Тартур в Египте зубов, принадлежавших семи видам древних акул.

Находки были сделаны в фосфатных слоях породы Дуви, залегающих на плато Абу-Тартур, расположенном примерно в 200 км к западу от Луксора. По данным ученых, около 70 млн лет назад, в позднем меловом периоде, эта территория находилась на дне древнего тропического океана Тэтис, где существовала богатая морская экосистема.

Ранее Ясин и его коллеги уже идентифицировали по зубам из этого же местонахождения два вида акул. В ходе нынешнего исследования были обнаружены еще 14 зубов, принадлежавших пяти видам, которые ранее на Абу-Тартуре не встречались.

Форма найденных зубов сильно различалась: одни были длинными и тонкими, напоминая иглы, другие — широкими с зазубринами. Один из экземпляров имел заметный изгиб, схожий с лезвием клинка, а у некоторых зубов имелись небольшие боковые выступы, похожие на клыки.

Сопоставив находки с другими ископаемыми материалами из разных регионов мира, исследователи определили, что зубы принадлежат пяти видам: Cretalamna cf. maroccana, Scapanorhynchus cf. raphiodon, Serratolamna cf. serrata, Squalicorax bassanii и Squalicorax pristodontus.

Два из этих видов — Serratolamna cf. serrata и Squalicorax bassanii — впервые обнаружены на территории Египта. Кроме того, как отмечается в публикации, Scapanorhynchus cf. raphiodon, возможно, найден в Африке впервые.

Ранее сообщалось о том, что в Египте нашли надпись, связанную с библейской историей Моисея.