«Продукты съедают накопления». Россияне стали меньше копить деньги из-за роста расходов

В первом полугодии 2026 года россияне стали вдвое реже откладывать деньги. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщила газета «Известия» .

По информации федерального ведомства, доля доходов, которую граждане направляют на сбережения, снизилась с 10% до 4,4%. При этом, как отмечается в материале, речь идет не только о банковских вкладах, доходность которых уменьшилась из-за снижения ключевой ставки, но и о покупке ценных бумаг, паевых инвестиционных фондов, недвижимости и иностранной валюты.

Главной причиной сложившейся ситуации, подчеркивает издание, стало то, что расходы растут быстрее доходов. Так, по данным Росстата, номинальные доходы населения за указанный период увеличились на 7%, тогда как траты выросли на 13,7%.

Дополнительное давление на кошельки граждан создают регулярные покупки продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы, — поясняет директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его словам, именно эти статьи бюджета быстрее всего сокращают объем свободных средств, которые можно было бы направить на сбережения.

Несмотря на снижение доли сбережений, в Банке России заявили, что объем вкладов граждан не сокращается. За первое полугодие он увеличился на 1,1 трлн рублей. В то же время часть денег все же уходит из банковских продуктов на текущее потребление, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Снижение притока средств населения, добавил он, усиливает конкуренцию между участниками рынка за вкладчиков и вынуждает кредитные организации сохранять или даже повышать ставки по депозитам.

Ранее эксперт Селезнев заявил, что доходность на уровне 12–13% годовых — это оптимальный баланс.