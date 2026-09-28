В Подмосковье завершили капитальный ремонт 622 домов по региональной программе

В Московской области подведены промежуточные итоги реализации годового краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, с начала 2026 года капитальный ремонт по региональной программе завершили в 622 домах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь вошли для выполнения работ и муниципальные управляющие компании. Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Наибольший процент выполнения отмечен в муниципалитетах: Волоколамский, Краснознаменск и Молодежный — 100%, Бронницы — 83%, Талдомский — 81%, Чехов —77%. Специалисты ремонтируют кровлю, обновляют фасады и внутренние инженерные системы.

В 2026 году в реестр квалифицированных подрядных организаций дополнительно включено 116 подрядчиков. Введена в эксплуатацию система техобследования с применением искусственного интеллекта. Кроме того, обеспечен контроль всех этапов реализации проектов.

В перечень работ входят: ремонт лифтовых шахт; приведение в надлежащее состояние машинных и технических помещений; обновление инженерных систем. Решение о необходимости замены лифта принимается по итогам комплексной проверки его технического состояния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.