Экс-чиновник российского региона не смог оправдаться за покупку роскошного кроссовера

Нижегородский районный суд принял решение об изъятии автомобиля бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Как пишет ИА «Время Н» , причиной стало неспособность чиновника подтвердить законное происхождение средств, потраченных на покупку роскошной иномарки. Машина в полном объеме обращена в доход государства.

Речь идет о кроссовере «EXEED EXLANTIX ET» стоимостью более 6,3 миллиона рублей. Сергей Егоров приобрел автомобиль в ноябре 2025 года, однако большая часть потраченных денег вызвала вопросы у надзорного ведомства.

Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с исковым заявлением, настаивая на нарушении законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов. Ведомство потребовало изъять имущество в пользу Российской Федерации. Суд встал на сторону обвинения, удовлетворив требования в полном объеме.

Это не единственная правовая проблема бывшего высокопоставленного чиновника. Параллельно Сергей Егоров проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Мера пресечения уже избрана: решением суда экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода оставлен под домашним арестом. Срок ограничения свободы продлен до 19 сентября.

Таким образом, приобретение дорогостоящего автомобиля не только не скрыло возможные финансовые нарушения, но и стало основанием для дополнительных претензий со стороны закона. Теперь машина, которую чиновник не смог легально обосновать, пополнит казну государства.

