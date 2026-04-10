Экс-чиновник российского региона не смог оправдаться за покупку роскошного кроссовера
Машину экс-чиновника из Нижнего Новгорода за ₽6,3 млн изъяли по решению суда
Фото: [Деньги/Медиасток.рф]
Нижегородский районный суд принял решение об изъятии автомобиля бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Как пишет ИА «Время Н», причиной стало неспособность чиновника подтвердить законное происхождение средств, потраченных на покупку роскошной иномарки. Машина в полном объеме обращена в доход государства.
Речь идет о кроссовере «EXEED EXLANTIX ET» стоимостью более 6,3 миллиона рублей. Сергей Егоров приобрел автомобиль в ноябре 2025 года, однако большая часть потраченных денег вызвала вопросы у надзорного ведомства.
Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с исковым заявлением, настаивая на нарушении законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов. Ведомство потребовало изъять имущество в пользу Российской Федерации. Суд встал на сторону обвинения, удовлетворив требования в полном объеме.
Это не единственная правовая проблема бывшего высокопоставленного чиновника. Параллельно Сергей Егоров проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Мера пресечения уже избрана: решением суда экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода оставлен под домашним арестом. Срок ограничения свободы продлен до 19 сентября.
Таким образом, приобретение дорогостоящего автомобиля не только не скрыло возможные финансовые нарушения, но и стало основанием для дополнительных претензий со стороны закона. Теперь машина, которую чиновник не смог легально обосновать, пополнит казну государства.
