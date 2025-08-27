Лиса стала звездой Кузбасса: история дружбы хищницы с машинистом

В соцсетях набирает популярность видео, которое сняли на территории предприятия в Кузбассе. Машинист рассказал, что к нему всегда приходит лиса. Мужчина делится с ней едой и удивляется, что хищница выбрала именно его, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В видео отмечено, что недавно лиса не приходила в гости к машинисту два дня. Сотрудники предприятия начали переживать, что с хищницей что-то случилось. Однако животное снова явилось во время ночного дежурства работников. Один из сотрудников уверен, что лиса приходит именно к нему. Она не боится мужчину и ест его еду. Рабочий отметил, что работает в разных местах предприятия. Однако лиса находит его всегда.

«Она меня вообще не боится», — с удивлением рассказал машинист.

По информации издания, в настоящее время видео посмотрели 5,5 тыс. раз. Пользователи активно обсуждают его. Некоторые россияне рады, что человек и животное могут стать друг для друга близкими друзьями. Иногда пользователи делятся своими историями. Так, один мужчина отметил, что на каждом разрезе любого региона РФ можно встретить лису. Хищницы воруют еду рабочих.

