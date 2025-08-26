Появились подробности спасения собаки из болота в Подмосковье

Супружеская пара рассказала REGIONS, как стала свидетелем инцидента с собакой в болотистой местности в Талдомском округе. Галина призналась, что они с супругом сначала растерялись.

Галина рассказала, что собака не могла выбраться. Животное совершало множественные попытки. Сначала супружеская пара не могла решить, как им действовать. Горожанка написала о происшествии в местный чат.

«Мы с мужем очень удивились — как она там оказалась, а затем задумались, что нам теперь делать, ведь явно пес хотел выбраться из западни», — рассказывает корреспонденту REGIONS Галина, которая стала свидетелем происшествия.

По словам Галины, многие горожане оставляли советы. Было решено позвонить в Службу спасения 112. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена спасателей из г. Дубны. Сотрудникам Артему Шмидкову и Максиму Парфенову понадобилось время, чтобы среди тины обнаружить место нахождения собаки. Инцидент произошел в вечернее время, поэтому было важно спасти животное до темноты.

«Когда мы ее увидели, она лежала, видимо, уже выбилась из сил. Но отреагировала на наше присутствие вилянием хвостом, показывая всем видом, что она нам рада», — рассказал Артем Шмидков.

По информации издания, спасатели решили дойти до острова и на руках вынесли собаку.

