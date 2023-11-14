Лишившаяся пупка ростовчанка заявила о намеренной утере результатов экспертизы
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В 2021 году жительница Ростова Марина Орлова стала пациенткой местной больницы. Ей провели пластическую процедуру по удалению жира с области живота. После операции женщина увидела, что ей удалили пупок. Все эти годы она пытается доказать, что медики допустили ошибку, но каждый раз появляются новые проблемы. Теперь исчезло заказное письмо с результатом экспертизы, сообщает rostovgazeta.ru.
Экспертизу должны были проводить от трех до шести месяцев, но результаты пришли только спустя полтора года.
«По факту экспертизу делали полтора года. При этом сперва ее потеряли. А когда мы стали настаивать, все-таки нашли. Выслали ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении», — отмечает Марина Орлова.
Сотрудники правоохранительных органов должны были забрать результат из отделения почты. Этого никто не сделал. Когда прошло три недели, заказное письмо вернули адресату. Адвокат ростовчанки выяснил у полицейских, что теперь женщина может предоставить сотрудникам полиции автомобиль, чтобы они съездили в больницу и забрали документы. Без авто ждать придется дольше.
«Но я не водитель, и машины у меня нет. Мне что, такси для этого заказывать? Это же какая наглость! Значит, пройти 10 минут пешком до почты они не захотели, а теперь им за документами в больницу, оказывается, ехать далеко?» — возмущается ростовчанка.
Жительница Ростова уверена, что она права. Медики допустили ошибку, когда удаляли пупок. Именно поэтому теперь стараются потерять результаты экспертизы.
«Судя по всему, экспертизу сделали в мою пользу. Может поэтому ее сейчас пытаются скрыть или вообще потерять», — подозревает Орлова.
После операции в медицинской карточке женщины появились записи, которых она раньше не видела. Написали, что у нее обнаружили грыжу, именно поэтому во время плановой операции по липосакции параллельно был удален пупок. В Министерстве здравоохранения сообщили, что нарушений во время оказания медицинских услуг выявлено не было.
«Я подала иск в суд. На первом судебном заседании иск оставили без рассмотрения. Мне показалось, что судья меня даже пожалела. Было заметно, как она пришла в ужас от моего рассказа. Но на повторном заседании уже стало понятно, что помощи мне ждать неоткуда. С тех пор продолжается обычная волокита, и за это время у меня накопилось огромное число отписок из всевозможных инстанций», — говорит Марина Орлова.
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