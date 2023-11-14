Лишившаяся пупка ростовчанка заявила о намеренной утере результатов экспертизы

В 2021 году жительница Ростова Марина Орлова стала пациенткой местной больницы. Ей провели пластическую процедуру по удалению жира с области живота. После операции женщина увидела, что ей удалили пупок. Все эти годы она пытается доказать, что медики допустили ошибку, но каждый раз появляются новые проблемы. Теперь исчезло заказное письмо с результатом экспертизы, сообщает rostovgazeta.ru .

Экспертизу должны были проводить от трех до шести месяцев, но результаты пришли только спустя полтора года.

«По факту экспертизу делали полтора года. При этом сперва ее потеряли. А когда мы стали настаивать, все-таки нашли. Выслали ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении», — отмечает Марина Орлова.

Сотрудники правоохранительных органов должны были забрать результат из отделения почты. Этого никто не сделал. Когда прошло три недели, заказное письмо вернули адресату. Адвокат ростовчанки выяснил у полицейских, что теперь женщина может предоставить сотрудникам полиции автомобиль, чтобы они съездили в больницу и забрали документы. Без авто ждать придется дольше.

«Но я не водитель, и машины у меня нет. Мне что, такси для этого заказывать? Это же какая наглость! Значит, пройти 10 минут пешком до почты они не захотели, а теперь им за документами в больницу, оказывается, ехать далеко?» — возмущается ростовчанка.

Жительница Ростова уверена, что она права. Медики допустили ошибку, когда удаляли пупок. Именно поэтому теперь стараются потерять результаты экспертизы.

«Судя по всему, экспертизу сделали в мою пользу. Может поэтому ее сейчас пытаются скрыть или вообще потерять», — подозревает Орлова.

После операции в медицинской карточке женщины появились записи, которых она раньше не видела. Написали, что у нее обнаружили грыжу, именно поэтому во время плановой операции по липосакции параллельно был удален пупок. В Министерстве здравоохранения сообщили, что нарушений во время оказания медицинских услуг выявлено не было.

«Я подала иск в суд. На первом судебном заседании иск оставили без рассмотрения. Мне показалось, что судья меня даже пожалела. Было заметно, как она пришла в ужас от моего рассказа. Но на повторном заседании уже стало понятно, что помощи мне ждать неоткуда. С тех пор продолжается обычная волокита, и за это время у меня накопилось огромное число отписок из всевозможных инстанций», — говорит Марина Орлова.

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